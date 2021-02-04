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أخبار البلد

170 مليون جنيه إجمالي الإيرادات بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يناير

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:18 م
الدخان
الدخان
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أ ش أ
 بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهـرة حوالي 170 مليون جنيه خلال يناير الماضي.


وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إن إجمالي قيمة صادرات الدخان بلغ 5 ملايين و 259 ألفا و981 جنيها .


وأضاف أن عدد الحاويات الواردة بلغ حوالي 48 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالية 4 آلاف و 800 طرد بوزن إجمالي 995 طنا و722 كيلوجراما.


وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 141 شـهادة سحب جزئية بعدد 13 ألفا و153 طردا بوزن إجمالي 2723 طـنا و108 كيلو جرامات .
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