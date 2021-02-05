ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سر استبعاد موسيماني لـ محمد شريف وكهربا.. تفاصيل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فني.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن شريف وكهربا كان وجهة نظر بيتسو موسيماني بأن طبيعة أدائهما لا تناسب مباراة الدحيل القطري.

وأشار إلى أن الثنائي لا وجود لأي إصابة لهما وهما جاهزان بشكل كامل مع الفريق.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمر ربيع ياسين: سيرينو قريب جدا من الانضمام إلى الأهلي

أحمد بلال يهاجم موسيماني: الدفع بـ بدر بانون أمام طلائع الجيش قرار خاطئ

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

بعد إعلان الفيفا الرسمي .. ننشر أبرز مستبعدي الأهلي من مونديال الأندية

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

ترشيحاتنا

ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه.. تفاصيل قتل شخص وتقطيعه نصفين بمقابر قنا

هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي يوم إذا لم أقرأها يوم الجمعة؟

رضا عبد العال مهاجما الأهلي بعد الفوز على الدحيل: ضحك على الدقون

رضا عبد العال مقللا من أداء الأهلي| كان خايف من المنافس

مصطفى بكري يلمح لـ تعديل وزاري يشمل 12 وزيرا خلال الأسابيع المقبلة ..فيديو

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها