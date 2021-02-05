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رياضة

موسيماني يوجه رسالة لـ الشحات عقب تأهل الأهلي لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:58 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الاهلي رسالة لـ حسين الشحات نجم الفريق عقب فوز المارد الأحمر أمام الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية بهدف للشحات .

ونشر موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره تجمعه بـ الشحات".

وعلق : " انت مجددا يا شحات,,,انت وباقي الفريق كنتم خير ممثل للكرة المصرية والافريقية ..الحمد لله وشكرا ".

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.

ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.
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