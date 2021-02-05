مقطع متداول .. مسئول حكومي يتناول معقم اليدين.. شاهد

تداول رواد التواصل الأغجحتماعي مقطع فيديو لمسئول في الحكومة الهندية و هو يتناول معقم اليدين بدلا من شرب المياه و كانت لقطة عفوية له التقطها احد المصورين في الاجتماع .





وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل" فإن مسئول بالحكومة الهندية أوضح حقيقة تناول مسئول هام في الحكومة معقم اليدين بدلا من أن يشرب من زجاجة المياه .





تفاجئ المسئول الهندي في مقطع الفيديو الذي لم يتعدى الدقيقة، لأنه يبدو أنه كان يظن أن زجاجة معقم اليدين هي زجاجة المياه فشعر بحكه في بلعومه بعد شربه للمعقم .





يبدو أن أحدهم كان يراه من الخلف، و بعد شربه أول رشفة من المعقم قام بلفت إنتباهه أن الزجاجة بها معقم و ليس ماء للشرب، فقام بترك الزجاجة و وضعها امامه مرة أخرى .







