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منوعات

مقطع متداول .. مسئول حكومي يتناول معقم اليدين.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:01 ص
مسئول بالحكومة الهندية
مسئول بالحكومة الهندية
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الأغجحتماعي مقطع فيديو لمسئول في الحكومة الهندية و هو يتناول معقم اليدين بدلا من شرب المياه و كانت لقطة عفوية له التقطها احد المصورين في الاجتماع . 

وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل" فإن مسئول بالحكومة الهندية أوضح حقيقة تناول مسئول هام في الحكومة معقم اليدين بدلا من أن يشرب من زجاجة المياه . 

تفاجئ المسئول الهندي في مقطع الفيديو الذي لم يتعدى الدقيقة، لأنه يبدو أنه كان يظن أن زجاجة معقم اليدين هي زجاجة المياه فشعر بحكه في  بلعومه بعد شربه للمعقم . 

يبدو أن أحدهم كان يراه من الخلف، و بعد شربه أول رشفة من المعقم قام بلفت إنتباهه أن الزجاجة بها معقم و ليس ماء للشرب، فقام بترك الزجاجة  و وضعها امامه مرة أخرى . 


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