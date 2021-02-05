مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس X بلد الوليد - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتينا X إنتر ميلان - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هيرتا برلين X بايرن ميونخ - 9:00 مساء - Euro Sport 2 Bundesliga HD
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الباطن X الفيصلي - 2:40 عصرا - السعودية الرياضية
الوحدة X الأهلي - 7:15 مساء - السعودية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الوصل X حتا - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية
الظفرة X الجزيرة - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية
العين X شباب الأهلي دبي - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضية
اتحاد كلباء X عجمان - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضية