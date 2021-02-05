ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تقام اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
 
ديبورتيفو ألافيس X بلد الوليد - 10:00 مساء -  beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 
 
فيورنتينا X إنتر ميلان - 9:45 مساء -  beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
 
هيرتا برلين X بايرن ميونخ - 9:00 مساء -  Euro Sport 2 Bundesliga HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي 
 
الباطن X الفيصلي - 2:40 عصرا -  السعودية الرياضية

الوحدة X الأهلي - 7:15 مساء -  السعودية الرياضية

 

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي 
 
الوصل X حتا - 3:30 عصرا -  أبو ظبي الرياضية

الظفرة X الجزيرة - 3:30 عصرا -  أبو ظبي الرياضية

العين X شباب الأهلي دبي - 6:15 مساء -  أبو ظبي الرياضية

اتحاد كلباء X عجمان - 6:15 مساء -  أبو ظبي الرياضية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-1-2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

هل تارك صلاة الجمعة مرتين متتاليتين يخرج عن الملة؟

تقرير أممي يؤكد اعتقال زعيم القاعدة في جزيرة العرب

هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي يوم إذا لم أقرأها يوم الجمعة؟

لم يجد مكانا لها.. شاب يبتلع سمكة حية علقت في بلعومه

الأسباب والعلاج المناسب لحب الشباب عند البالغين

أخبار الفن.. يوسف الشريف يحتفل بفوز النادي الأهلي.. حقيقة تقديم جزء ثالث من عروس بيروت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مثل هذا اليوم 5 فبراير.. تبرئة ترامب في محاكمة عزله 2020.. مولد رونالدو ونيمار.. وهبوط أبولو 14 على القمر

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها