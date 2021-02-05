أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب سعد الجمّال: أحد رموز الجيزة وأثرى الحياة السياسية

وقال أبو العينين: "ببالغ الحزن وعميق الأسى، ننعي السيد اللواء/ سعد الجمال، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون العربية السابق بالبرلمان، ومدير أمن قنا الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.



