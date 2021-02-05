كواليس مشاركته بفيلم الأرض.. عزت العلايلي يروي أصعب المشاهد وكيف تعرف على يوسف شاهين

توفي صباح اليوم الجمعة الفنان القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما، بعد رحلة فنية ثرية، جسد خلالها عشرات الادوار المميزة.

وخلال لقاء تلفزيوني سابق كشف عزت العلايلي عن علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، وتذكر أول مقابلة بينهم بسبب فيلم "الأرض"، وقال: "فى يوم كان عندى ناس سهرانة ومشيوا متأخر والشقة كانت مبهدلة والصبح بدرى لقيت الباب بيرن فتحت لقيت يوسف شاهين، دخل قالى إيه الدوشة دى فرديت عليه قولتله معلش كان عندى ناس سهرانة، فقالى عموما أنت هتمثل معايا فى فيلم الأرض يلا حضر نفسك للتصوير.. واتفقت فعلًا على الفيلم من غير حتى ما اقرأ السيناريو".

وتذكر عزت العلايلي فيلم "الأرض" مضيفًا "كانت أيام تصوير فيلم الأرض من أجمل لحظات وأمتع أيام عشتها فى حياتي كنا بنصور فى الفيوم الصبح تصوير، وبليل أمسيات شعرية وسياسية وفنية مع فريق الفيلم والوفد الصحفى اللى كان معانا وقت التصوير كانت شغلانا وقتها قضية النكسة والأرض".

وتذكر العلايلي كواليس مشهد إنقاذ "الجاموسة" من الغرق في الساقية: "كنا بنصور فى شهر طوبة ويوسف شاهين مواعيده مش بتهزر والدنيا تلج، فاديت لفلاح فلوس وقولتله انزل كدة الترعة شوفلى عمق الميه راح ورجع قالى خد فلوسك يا بيه الميه تلج هو أنت هتنزل هنا.. قولته أه .. قالى إزى الميه مليانة ديدان.. مبقتش عارف أعمل إيه ولقيت يوسف شاهين ماسك زجاجة قد صباعه وينقط فى الميه قولتله إيه ده يا جو قالى مطهر، ضحكت وقولتله ده اللى هيطهر يعنى، قالى يلا نط عشان نصور والمشهد ده خد تصوير نصف يوم".