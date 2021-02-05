وزير الأوقاف: المجاهرون بالفساد هم الخوارج وبغاة العصر.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن القرآن والأديان جاءت لسعادة الناس؛ منوها بأن القرآن الكريم تحدث حديثا واضحا بينا وكاشفا وواضعا منهجية واضحة للتعامل مع البغاة والمفسدين والمعطلين لمسيرة الحياة والكون.





وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة من مسجد السلام، بمدينة شرم الشيخ، أن القرآن الكريم تحدث عن المنافقين حديثا يكشف طبيعتهم في كل زمان ومكان، وعندما تحدث القرآن الكريم عن الفساد والمفسدين، بين لنا أن الله لا يحب النوعين في قوله تعالى "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".





وأشار إلى أن القرآن بين لنا أن المفسدين قسم يعمد إلى الإفساد علانية وجهرا وخروجا على نظام الدول، وهؤلاء هم الخوارج والبغاة، وأحكامهم يجمعها قول الله عزوجل "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم".





وأوضح، أن من جعل الإفساد والتخريب وهدم البنيان منهجا جهريا فهؤلاء هم البغاة والفقهاء جميعا أجمعوا على وجوب قتالهم.



