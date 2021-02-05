ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: المجاهرون بالفساد هم الخوارج وبغاة العصر.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:01 م
خطبةالجمعة من مسجد
خطبةالجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن القرآن والأديان جاءت لسعادة الناس؛ منوها بأن القرآن الكريم تحدث حديثا واضحا بينا وكاشفا وواضعا منهجية واضحة للتعامل مع البغاة والمفسدين والمعطلين لمسيرة الحياة والكون.

وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة من مسجد السلام، بمدينة شرم الشيخ، أن القرآن الكريم تحدث عن المنافقين حديثا يكشف طبيعتهم في كل زمان ومكان، وعندما تحدث القرآن الكريم عن الفساد والمفسدين، بين لنا أن الله لا يحب النوعين في قوله تعالى "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".

وأشار إلى أن القرآن بين لنا أن المفسدين قسم يعمد إلى الإفساد علانية وجهرا وخروجا على نظام الدول، وهؤلاء هم  الخوارج والبغاة، وأحكامهم يجمعها قول الله عزوجل "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم".

وأوضح، أن من جعل الإفساد والتخريب وهدم البنيان منهجا جهريا فهؤلاء هم البغاة والفقهاء جميعا أجمعوا على وجوب قتالهم.

موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد 
ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م تحت عنوان “حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض”.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.

للاطلاع على الخطبة اضغط هنا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: اللهم باعد بيننا وبين الفساد كما باعدت بين المشرق والمغرب.. فيديو

التليفزيون المصري ينقل خطبة الجمعة من مسجد الحسين.. خالد صلاح: النور ورد في القرآن الكريم بمعان عديدة وهذه الأمور تجلبه إلى قلب المسلم.. فيديو

الأوقاف: حديث القرآن عن المفسدين في الأرض موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف: انطلاق دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بشرم الشيخ.. الجمعة

تنمية الريف.. وزير الأوقاف يعتمد 100 مليون جنيه لرفع كفاءة مساجد القرى

بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

ترشيحاتنا

سعد سمير يتصدر تويتر بعد احتفاله بفوز الأهلي على الدحيل

جمع كل تسجيلات مصطفى إسماعيل.. وفاة خبير المقامات الصوتية أحمد كامل

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

حجمك تشوفه في التليفزيون.. حسام غالي يفتح النار على قائد الدحيل عقب تصريحاته المسيئة

هل يجوز عدم صلاة الجمعة خوفا من المخالطة بسبب كورونا

الأهلى يواجه بايرن ميونيخ بالزي الأحمر في نصف نهائي كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

نتائج مذهلة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض؟

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها