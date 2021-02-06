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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بمدينة نصر 8 ساعات.. اعرف السبب

السبت 06/فبراير/2021 - 02:00 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 6-2-2021 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال تنفيذ اعمال كوبرى الميثاق بشارع متولى الشعراوى بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع اعمال الكوبرى.

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وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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