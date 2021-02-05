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اقتصاد

انقطاع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق مدينة نصر غدًا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، نظرا لأعمال تنفيذ اعمال كوبرى الميثاق بشارع متولى الشعراوى بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع اعمال الكوبرى.


وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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