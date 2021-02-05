المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

على مدار 5 أيام انعقاد و50 ساعة عمل، واصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته الرقابية، للأسبوع الثالث على التوالي، حيث استدعى المجلس هذا الأسبوع، 10 وزراء لمناقشة موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.





جاء وزراء هذا الأسبوع -بترتيب الحضور- كالآتي: وزير النقل كامل الوزير ووزير البترول طارق الملا (اليوم الأول)، وزير المالية محمد معيط ووزيرة التضامن نيفين القباج (اليوم الثاني)، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع (اليوم الثالث)، وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير الإسكان عاصم الجزار (اليوم الرابع)، وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزيرة الصحة هالة زايد (اليوم الخامس).





تفاوتت درجات النقد والهجوم تجاه كل وزير، حيث حصل وزير النقل على العلامة الكاملة ليصبح الوزير الوحيد الذي تلقى برنامجه الإشادة والموافقة وعلى الجانب الآخر تلقى باقي الوزراء العديد من الانتقادات، كان الجانب الأكبر منها لوزيرة الصحة.





وفيما يلي أبرز تصريحات الوزراء في الأسبوع الثالث من المواجهة بين الحكومة والنواب:





1. وزير النقل





- يوجد لدينا مشاكل في المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، نسبة تنفيذ المشروع 17%، وسنعمل على سرعة التنفيذ وتذليل العقبات.

- حتى الآن مخدتش مليم من الدولة، والحمد لله بدأنا نعظم مواردنا، ونحاول نمنع التزويغ والهروب من التذاكر.

- الإيرادات كانت حوالي 41.7 مليون جنيه الأسبوع الماضي بزيادة عن الأسبوع اللى قبله 8.4 مليون جنيه.

- موظف بإحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل رفع دعوى تعويضات وحصل على أحكام بقيمة 903 ملايين جنيه.

- هناك 5 آلاف و500 قضية تعويضات منها أحكام للعاملين بالمترو بقيمة نصف مليار جنيه بسبب العمل أيام السبت.

- الرئيس السيسي يتواصل معي مرة صباحًا وأخرى مساء يوميًا.

- العنصر البشري هو سبب كل المشكلات في قطاع النقل، "لكن يمكن تطويره والتعامل معه والاستفادة منه".

- احتمال يعتمد لينا 35 مليار جنيه في الموازنة كوزارة نقل "لكن دول ميعملوش الشغل والمشروعات اللي تخليني أقول إني خلال سنة عملت حاجة.



2. وزير البترول





- توصيل الغاز الطبيعى لنحو 600 ألف وحدة سكنية في 7 شهور، كما تم التوصيل لنحو 11.8 مليون وحدة سكنية منها 40% خلال 5 سنوات.





- استطعنا من خلال علاقتنا مع الشركات العالمية، توفير فرص عمل للشباب بالخارج وتدريبهم ليعودوا إلى مصر لتولي المناصب القيادية في الشركات المختلفة.





- حققنا الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعي منذ عام 2018، نستورد الغاز بهدف تسييله وتصديره عقب ذلك، كنوع من أنواع التجارة.





- استفدت من قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للوزراء بالاستعانة بمساعدين لهم، وقمنا بتعيين مساعدين للوزير بعد استيفاء كل الإجراءات اللازمة في ذلك.





3. وزير المالية





- الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، رغم جائحة كورونا، لتصبح مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي.

- تحويل الفائض المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، حيث انخفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.

- إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.

- وزارة المالية خصصت 260 مليار جنية لصناديق المعاشات، ومن المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنيه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنيه.

- الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل الي 862 مليار جنيه بعد أن كانت في عام 2014-2015 قد وصلت الي 253 مليار جنيه.

- لدينا العديد من الالتزامات في الموازنة ومنها دعم صناديق المعاشات حيث وجهت الدولة العام الحالي 170 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلي 181 مليار جنية العام المالي الجديد.





4. وزيرة التضامن





- تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8,5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.





- إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5,8 مليون طالب مدرسي.





- برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال.





- زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه.

- في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.





- إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي دفع هذه التكاليف عِوضًا عنهم للوزارة المعنية.





5. وزير الأوقاف





- 100 مليون لرفع كفاءة المساجد في قرى مبادرة «حياة كريمة»

- مرتب إمام المسجد قبل تولي الرئيس السيسي كان 1288 جنيهًا والآن يصل إلى 5 آلاف

- 1.5 مليار جنيه أرباح هيئة الأوقاف رغم جائحة كورونا

- نواجه الإلحاد والتطرف معًا وبذلنا العديد من الجهود لمواجهتهما

- ننفق 1.2 مليار جنيه سنويًا منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة

- أصدرنا سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة

- افتتاح 847 مسجدًا في الـ 5 أشهر الأخيرة وإنفاق 6 مليارات على المساجد في 6 سنوات

- من مات دفاعًا عن كنيسة كمن مات دفاعًا عن مسجد

- الولاية على المساجد من الولايات العامة للدولة مثل الجيش والشرطة والقضاء



6. وزيرة التجارة والصناعة





- 6.3% معدل نمو القطاع الصناعي رغم أزمة كورونا.

- الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة الجلود بالروبيكي وتخصيص 73 فدانا لإقامة 100 مصنع.

- الصناعة المصرية حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 رغم جائحة كورونا

- إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية متوافقة مع المعايير الدولية

- نستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات للعمل بالطاقة النظيفة

- اتخذنا إجراءات احتوائية لتخفيف آثار كورونا على القطاعات الصناعية

- توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون التجاري



7. وزير الكهرباء





- تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتي نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية.

- العدادات العادية حاليًا تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرها خلال 5 سنوات.





- تم الاستعانة بشركة شعاع في قراءة العدادات دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في قطاع الكهرباء، لأن فترة وجود "شعاع" مؤقتة.





- الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أي أجهزة كهربائية بسبب أعطال الكهرباء وانقطاع التيار أو تذبذب الجهد الكهربي بالمنازل.





- مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويلة من الزمن في إطار دعم الحكومة للقطاعات المتضررة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





- الوزارة اتبعت اسلوب علمي للتشغيل والصيانة وهو ما أدي الي زيادة القدرات والانتاج ولدينا الان فائض واحتياطي مناسب.





8. وزير الإسكان





- 170 مليار جنيه تكلفة برنامج وزارة الإسكان من 2018 وحتى الآن منهم 31 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة

- تنفيذ مليون و200 ألف وحدة بتكلفة 400 مليار جنيه من يونيو 2018 حتى 2020

- الوزارة ساهمت خلال الفترة 2015- 2020 فى إنشاء رفع كفاءة الطرق 2900 كم بتكلفة 27 مليار جنيه.

- وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة المعمورة في مصر لتصل إلى 14%.

- الانتهاء من 750 مشروع صرف صحي خلال الفترة 2014 حتى تاريخه بقيمة 63.6 مليار جنية

- جار تنفيذ 214 مشروع صرف صحي بقيمة 24.1 مليار جنيه تنتهي عام 2022.



9. وزير السياحة والآثار





- الاستعانة بشركة دولية للترويج للسياحة ليس فيها تقليل من المصريين.

- رأس نفرتيتي خرج من مصر بطريقة فيها تدليس.. ولن نتركه.

- 4.1 مليار دولار متوسط إيرادات السياحة الوافدة خلال 2020.

- إجراءات غير مسبوقة لدعم السياحة في مواجهة كورونا.. وأغلقنا أي فندق "سرح عمالة".

- 90 مليون دولار للقيام بحملة ترويجية للسياحة في مصر.

- تشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار برئاسة "مدبولي" للتنسيق بين الجهات ذات الصلة.





10. وزيرة الصحة





- التعاقد مع الإتحاد الأوروبى للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح كورونا



