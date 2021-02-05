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السلطات التركية تعتقل 48 عسكريا بتهمة تسريب أسئلة امتحانات 2005

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:09 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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أسامة علي
اعتلقت السلطات التركية 48 عسكريا، بتهمة الانتماء إلى جماعة جولن المعارضة،وتسريب الامتحانات.

وحسب مراسل قناة "الغد"، فأن السلطات التركية اعتقلت على العسكريين، فأن التهمة الموجة إليهم هى حصولهم على أسئلة امتحانات الدخول للكليات العسكرية والشرطية عام 2005.

وإشار مراسل قناة الغد، إلى أن الإدعاء العام فى تركيا صرح بأن ال 48 عسكريا الذين اعتقلوا قاموا بتسريب اسئلة الامتحانات بعد حصولهم عليها إلى اعضاء جماعة جولن مما ساهم فى دخول اعداد كبيرة منهم إلى كليات الشرطة والكليات العسكرية.

جدير بالذكر أن السلطات التركية تشن حملات موسعة لإعتقال العسكريين القادة مما هم معارضين لانظام رجب طيب اردوغان.
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