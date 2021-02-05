جورجينا تستمتع باللعب على الثلج برفقة صديقها كريستيانو رونالدو

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها.





وظهرت جورجينا، في الصورة بإطلالة شتوية مع صديقها كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وسط الثلوج مما أثار إعجاب الجمهور.





وعلقت جورجينا علي الصور قائلة "وأن نصل إلى كبار السن بنفس وهم اليوم. يوم سعيد ، حياة سعيدة حبي الله يستمر في جلب الكثير من الحب والصحة والبركات لحياتنا".





وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.









وفاز فريق يوفنتوس على نظيره إنتر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.











