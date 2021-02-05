ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جورجينا تستمتع باللعب على الثلج برفقة صديقها كريستيانو رونالدو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:31 م
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
Advertisements
محمد بدران
شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها.

وظهرت جورجينا، في الصورة بإطلالة شتوية مع صديقها كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وسط الثلوج مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلقت جورجينا علي الصور قائلة "وأن نصل إلى كبار السن بنفس وهم اليوم. يوم سعيد ، حياة سعيدة حبي الله يستمر في جلب الكثير من الحب والصحة والبركات لحياتنا".

وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.


وفاز فريق يوفنتوس على نظيره إنتر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل موعده.. صديقة كريستيانو رونالدو تحتفل بالكريسماس بإطلالة مثيرة.. شاهد

مبروك حبيبي .. جورجينا رودريجيز تهنئ رونالدو على جائزة القدم الذهبية.. شاهد

بملابس التزلج.. صديقة كريستيانو رونالدو تتألق على الجليد

بصحبة كريستيانو رونالدو.. جورجينا تحتفل بالعام الجديد 2021

روب أبيض.. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها بصورة من داخل الأسانسير... شاهد

ترشيحاتنا

عملية تجميل فاشلة تشوه أنف نجمة مشهورة

إعلانات خادشة للحياء بقناة مصر الزراعية.. مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"

حريق كبير في ضاحية السيف بالبحرين وتدخل عاجل من الدفاع المدني

كأس العالم للأندية ..أفضلية للأهلي على البايرن ونتيجة واحدة تحكم تاريخ المواجهات

لمرضى الكوليسترول.. احرص على تناول البيض بهذه الكمية فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها

لمرضى الكوليسترول.. احرص على تناول البيض بهذه الكمية فقط