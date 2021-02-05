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وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة بشأن تراجع إصابات كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:52 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، تفاصيل إصابات فيروس كورونا وموعد انخفاضها.


وقال العدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"المنحنى الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ3 أسابيع الماضية ينخفض وهو ما يشير إلى وجود تراجع للفيروس في مصر على وجه التحديد.

وتابع:"لم يثبت أن هناك علاقة بين المناخ وانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن اتخاذ مصر للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ساهمت في تراجع المنحنى الوبائي للفيروس.

 ونوه إلى أن حالة التردد والتخوف من لقاح فيروس كورونا هو أمر طبيعي في كل دول العالم،  لافتا إلى أن هناك أعداد مازالت ترفض أو مترددة في الحصول على اللقاحات لفيروس كورونا لم تحصل على الموافقة النهائية من منظمة الصحة العالمية.
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