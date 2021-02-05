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أخبار العالم

إنجاز حقيقي يمهد الطريق للسلام.. جوتيريش يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:29 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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أحمد محرم
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية التي أجراها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم.

وأكد جوتيريش أن "اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إنجاز حقيقي للدبلوماسية ويمهد الطريق للسلام الدائم".

ودعا جوتيريش جميع الليبيين والأطراف الدولية لاحترام نتيجة انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

وشدد جوتيريش على ضرورة أن تجري السلطة المؤقتة في ليبيا الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ، فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

وأكدت الأمم المتحدة فوز موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بعضوية المجلس الرئاسي الليبي.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحفي إن  عبد الحميد دبيبه فاز برئاسة الحكومة الليبية المقبلة، وذلك بعد تصويت ملتقى الحوار الليبي على القائمتين المترشحتين للجولة الأخيرة.

وأوضحت ويليامز خلال كلمتها أنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة كفاءات تمثل أطياف الشعب الليبي، داعية السلطة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

وتابعت ويليامز: "تم الاتفاق على أول ميزانية موحدة منذ 2014 وهي قيد الإصدار من المجلس الرئاسي الحالي".

وأضافت أنه في حال ان يتم منح الثقة للحكومة الجديدة خلال 21 يوما سيعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.
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