أهالي قرية الحومة ببني سويف يستغيثون من قطع المياه

ارسل القارئ حمادة الفرجاني شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود مياه بقريته.





وقال الفرجاني في شكواه نعاني نحن قريه الحومة مركز الواسطي محافظه بني سويف من عدم وجود مياه من اكتر من شهر و نحن في هذه المعاناة منذ أكثر من 6 سنوات.





وأشار إلى أن القرية يسكن بها أكثر من 15000 الف نسمه وهي بدون محطه مياه خاصه بيها بيتم توصيل الفائض من اقرب محطه تابعه لقريه اخري وقريه الحومة بدون مياه وكل ما نقوم بتقديم شكوي يقولون هيتم التواصل ومفيش حلول جذريه للمشكلة.





للتواصل مع مقدم الشكوى التواصل على رقم /01112862574





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