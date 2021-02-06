ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسار فى جنوب صعيد مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 02:38 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
قســــم التعليـــــم
تنظم جامعة سوهاج صباح الأربعاء المقبل الموافق 10 فبراير مؤتمر لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع مسار، والذى تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، حيث يقوم خلاله الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة بإعطاء شارة إطلاق المشروع بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء المؤتمر.

اقرأ أيضًا |  القومي للبحوث الفلكية يكشف عن أول اقتران خلال هذا الشهر بين الزهرة وزحل

وقال الدكتور أحمد عزيز إن مشروع مسار يتسق مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية الاقتصاد المصرى لتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق العالمية ، وزيادة القيمة المضافة للإقتصاد المحلى لمحافظات جنوب الصعيد .

وأضاف عزيز ان المشروع يساعد على خلق فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد من خلال دعم الإقتصاد الإنتاجي فى الجنوب وتعزيز مشاركة المرأة الصعيدية فى القوي العاملة .

وذكر الدكتور هانى السلاموني رئيس قطاع البرامج التنموية فى إنرووت، بأن المرحلة الثانية من مشروع مسار سوف تغطي محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا من خلال تقديم الدعم الفنى للمشروعات الناشئة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتوعية بريادة الاعمال في جنوب صعيد مصر وتنسيق الجهود المبذولة في بيئة ريادة الأعمال في مصر مع الجامعات الشريكة

واضاف الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج بأن الجامعة شاركت مع إنرووت للتنمية فى دراسة للقطاعات الإقتصادية وفرص الأعمال فى محافظة سوهاج وسيتم عرض نتائج الدراسة خلال المؤتمر وتأتي مشاركة الجامعة فى الدراسة دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتطوير الإقتصاد المحلى بالمحافظة .

وأوضح الدكتور محمد عبدالله مدير وحدة تنمية الأعمال بالجامعة إن حلقة نقاشية سوف تعقد على هامش المؤتمر بمشاركة محافظ سوهاج و رئيس الجامعة بالإضافة الى ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين فى صعيد مصر بالإضافة إلى المجالس التشريعية.

وأضاف المهندس أحمد أمين المدير الفنى لمشروع مسار أن المشروع يستهدف دعم 20 مشروع ناشئ فى كل محافظة من محافظات جنوب الصعيد حيث سيتم تجهيز حاضنة اعمال مسار بجامعتى سوهاج والأقصر لاستقبال رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة فى مارس 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مشاركة متميزة لجامعة القناة بقمة مصر لريادة الأعمال أنا

تدريب 150 طالبا خلال اليوم الرئيسي لـ ريادة الأعمال بـ جامعة كفر الشيخ.. صور

280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية.. أبرز إنجازات وزارة التخطيط خلال 2020

حصاد التخطيط خلال 2020.. إطلاق خطة المواطن والمركز التكنولوجي المتنقل للخدمات .. تمثيل مصر بمنتدى باريس للسلام.. تخريج أول دفعة من برنامجي ماجستير ريادة الأعمال.. وهالة السعيد أفضل وزير عربي

وزيرة التخطيط عن مشروع رواد 2030: يستهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم.. وغادة خليل: منصة رواد ميتر أهم ما قدمه المشروع خلال 2020

ترشيحاتنا

لا تخافوا ولكن احذروا.. رسالة جديدة من بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي

أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

أصعب يوم فى حياتى..إدوارد يستعيد ذكريات رحيل والدته

رمضان والسعيد وتراورى أبرزهم .. كورونا يضرب بيراميدز بعد إصابة 10 من نجومه

دراسة جديدة تكشف سبب ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية

انخفاض واضح.. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور