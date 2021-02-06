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بين الناس

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى أهالي قرية الحومة ببني سويف

السبت 06/فبراير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "أهالي قرية الحومة ببني سويف يستغيثون من قطع المياه" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي  ببني سويف أفادت بأنه تم إصلاح عطل المحبس المغذي للقرية.

وتم عودة المياه للقرية في حينه والأهالي طلبت محطة مياه خاصة بالقرية وأعمال تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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