ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي توضح كيفية التقديم للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. وتشدد على هذا الأمر

السبت 06/فبراير/2021 - 02:53 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن اليوم انطلق التقدم الإلكتروني للجامعات الخاصة للمرة الأولى،  بينما التقديم للجامعات الأهلية كان منذ بدء العام الدراسي عن طريق الشبكة العنكبوتية.


وأضاف "عبد الغفار"، أنه على مدار السنوات الماضية يجرى تنسيق الجامعات الخاصة ورقيًا، فيقوم الطالب يقوم بتقديم كافة أوراقه داخل الجامعة يدويا، لتحقيق العدالة والشفافية للطلاب.

وشدد على أن يكون الطلاب حرصين على تسجيل الرغبات بالترتيب الصحيح وفقا للمجموع،بحيث يجب على الطالب مراعاة الحد الأدنى لقبول فى القطاع الذي يريد الالتحاق به.

وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى:
cpnu-admission.edu.eg

بينما اكدت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من يوم السبت القادم ٦ فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين ٨ فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تزايد شكاوى الطلاب.. موعد تطبيق التنسيق الإلكتروني في الجامعات الخاصة

ننشر تفاصيل التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية

التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

التعليم العالي تكشف تفاصيل التقديم الإلكتروني للجامعات.. فيديو

لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة.. تعليمات هامة لا بد من الإطلاع عليها قبل التسجيل

لطلاب الثانوية العامة.. خطوة بخطوة للتسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة

ترشيحاتنا

جثة مجهولة في دبي ونداء عاجل من الشرطة الإماراتية

برلمانية تثمن مبادرة الدولة بـ صك عملات للأطباء تقديرا لدورهم | شاهد

ننشر تفاصيل صرف حافز إضافي للمعلمين والإداريين

ليست مستحيلة.. 3 أسباب تمنح الأهلي الأفضلية أمام بايرن ميونخ

عملية تجميل تُنهي حياة شابة بطريقة مأساوية

انخفاض واضح.. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد.. درة تتألق في أحدث ظهور لها برفقة كلبها

مواصفات وأسعار العملاق الفرنسي بيجو 3008 موديل 2021

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره