التعليم العالي توضح كيفية التقديم للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. وتشدد على هذا الأمر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن اليوم انطلق التقدم الإلكتروني للجامعات الخاصة للمرة الأولى، بينما التقديم للجامعات الأهلية كان منذ بدء العام الدراسي عن طريق الشبكة العنكبوتية .









وأضاف "عبد الغفار"، أنه على مدار السنوات الماضية يجرى تنسيق الجامعات الخاصة ورقيًا، فيقوم الطالب يقوم بتقديم كافة أوراقه داخل الجامعة يدويا، لتحقيق العدالة والشفافية للطلاب.





وشدد على أن يكون الطلاب حرصين على تسجيل الرغبات بالترتيب الصحيح وفقا للمجموع،بحيث يجب على الطالب مراعاة الحد الأدنى لقبول فى القطاع الذي يريد الالتحاق به.





وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى:

cpnu-admission.edu.eg





بينما اكدت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من يوم السبت القادم ٦ فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين ٨ فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.





وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير.





وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.