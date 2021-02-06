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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.."كهرباء الشارقة" ترفع كفاءة محطة ضخ الزبير للمياه المحلاة إلى 25 مليون جالون يوميا

السبت 06/فبراير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

كثفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة محطة ضخ الزبير للمياه المحلاة من 13.2 مليون جالون إلى 25 مليون جالون يوميا ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المشروع نهاية أبريل المقبل وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة العمل على تطوير المشروعات ورفع كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه.

وأوضح سعادة سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة ستكثف جهودها لإنجاز المشروع في الوقت المحدد وذلك في إطار عملها خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بخطوط وشبكات المياه بإمارة الشارقة سعيا لمواكبة التطور الكبير وتحقيقا لخطتها التنموية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.

وأشار إلى أن رفع كفاءة محطة الزبير يعد من المشاريع المستقبلية التي تساهم بدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع المياه وتتضمن المرحلة الثانية إضافة ثلاث مضخات رئيسية للمحطة بالإضافة إلى عدد من التوصيلات للمحطة بالخطوط الرئيسية.

من جانبه أكد المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن العمل مستمر في المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة محطة الزبير لتصل كميات المياه التي يتم ضخها من المحطة إلى 25 مليون جالون يوميا بدلا من 13.2 مليون جالون بما يمثل حوالي ضعف كميات المياه التي كان يتم ضخها من المحطة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت إنشاء محطة ضخ وخزانا استراتيجيا للمياه وتم الانتهاء منها خلال العام الماضي وبدأت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية والتي من المخطط أن يتم إنجازها قبل حلول أشهر الصيف.

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