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فن

نسليهان أتاغول.. نجمة الأزمات تتسبب في إلغاء مسلسل الحب الأعمى 3

السبت 06/فبراير/2021 - 03:06 م
الممثلة التركية
الممثلة التركية نسلهيان اتاغول
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شروق إبراهيم
مازالت الممثلة التركية نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد انسحابها من مسلسل ابنة السفير بموسمه الثاني بسبب إعلانها أنها تمر بوعكة صحية تتطلب الحصول على راحة.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها نسليهان اتاغول الجدل وتسبب في إرباك صناع الدراما التركية بل سبق وقررت الانسحاب بشكل مفاجئ من مسلسل الحب الأعمى الذي جمعها بالممثل التركي بوراك اوزيفجيت، وهو التصرف الذي أدى الى إلغاء الجزء الثالث من المسلسل.

وتردد أن زوج نسليهان أتاغول الممثل قدير أوغلو كان يشعر بالغيرة من المشاهد الرومانسية بين زوجته وبوراك لذلك انسحبت من المسلسل، فضلا عن ذلك أنها كانت لا تربطهما علاقة جيدة خلال كواليس المسلسل ووصل الامر إلى انهما لا يلقيان التحية على بعضهما بعضا.

وأيضا كان رد نسليهان اتاغول على انضمام توبا بويوكستون الى مسلسل ابنة السفير سببا في اتهامها بانها لا تحترم زملائها لانها عندما سئلت عن الأمر قالت :" اقول لا مبروك ولا شيء اخر" وهو ما اعتبره البعض تقليل من شأن زميلتها.
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