نسليهان أتاغول.. نجمة الأزمات تتسبب في إلغاء مسلسل الحب الأعمى 3

مازالت الممثلة التركية نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد انسحابها من مسلسل ابنة السفير بموسمه الثاني بسبب إعلانها أنها تمر بوعكة صحية تتطلب الحصول على راحة.





وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها نسليهان اتاغول الجدل وتسبب في إرباك صناع الدراما التركية بل سبق وقررت الانسحاب بشكل مفاجئ من مسلسل الحب الأعمى الذي جمعها بالممثل التركي بوراك اوزيفجيت، وهو التصرف الذي أدى الى إلغاء الجزء الثالث من المسلسل.





وتردد أن زوج نسليهان أتاغول الممثل قدير أوغلو كان يشعر بالغيرة من المشاهد الرومانسية بين زوجته وبوراك لذلك انسحبت من المسلسل، فضلا عن ذلك أنها كانت لا تربطهما علاقة جيدة خلال كواليس المسلسل ووصل الامر إلى انهما لا يلقيان التحية على بعضهما بعضا.



