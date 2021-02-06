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فن

بصورة سيلفي.. سارة الطباخ تبرز أنوثتها على إنستجرام

السبت 06/فبراير/2021 - 04:31 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
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محمد بدران

التقطت المنتجة سارة الطباخ صورة سيلفي جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وأنثوية تبرز  جمالها.

واختارت سارة الطباخ أن ترتدي توب بأكمام طويلة باللون الأسود، وهو ما أبرز أناقة ورقة إطلالتها، وتركت خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

وأبرزت سارة الطباخ إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  بـ الماسكرا والآي شادو والاي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الأورانج الناعم كأحمر شفاه.

قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالحبس غيابيا عامين مع الشغل وكفالة الف جنيه ضد المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد ،صدر الحكم برئاسة المستشار طارق فراج رئيس المحكمة.

وفي قضية أخرى كانت اتهمت سارة الطباخ المطرب الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه


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