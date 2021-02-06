ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسن الشافعي يستعرض لياقته داخل الجيم.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 06:52 م
حسن الشافعي
حسن الشافعي
Advertisements
محمد بدران
شارك الموزع الموسيقي حسن الشافعي جمهوره صورة جديدة له وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر حسن الشافعي بإطلالة رياضية في الجيم وهو يمارس تدريبات شاقة وعلّق قائلًا: "ركزوا"

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب "مامي كوسا" الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق "المدفعجية‎".‎

‏"مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها ‏في قصر المانسترلي في مصر.



Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجبنة والطماطم المجففة

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات