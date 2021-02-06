حسن الشافعي يستعرض لياقته داخل الجيم.. صور

شارك الموزع الموسيقي حسن الشافعي جمهوره صورة جديدة له وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر حسن الشافعي بإطلالة رياضية في الجيم وهو يمارس تدريبات شاقة وعلّق قائلًا: "ركزوا"





يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب "مامي كوسا" الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق "المدفعجية‎".‎





‏"مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها ‏في قصر المانسترلي في مصر.











