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برلمان

برلمانى:نؤمن بقدرة الرئيس السيسى فى التواصل مع الإتحاد الأفريقى لحل أزمة سد النهضة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:15 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
قال النائب سعداوى راغب ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أننا نثق ونؤمن فى قدرة الرئيس السيسى فى التواصل مع الإتحاد الأفريقى لحل أزمة سد النهضة فى أقرب وقت ممكن.

وتوقع راغب  فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يكون للكونغو دور فى حل ازمة سد النهضة ، خاصه وأن مصر دائما تتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة.

وأوضح أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى تبذل كل ما بوسعها لحل أزمة سد النهضة ، ولم تتفانى من خلال مجهوداتها لإنهاء هذه الأزمة.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز أثناءها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
اقرأ ايضا : نص كلمة الرئيس السيسي في أعمال الدورة الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.

كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددًا في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي، معربًا عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.
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