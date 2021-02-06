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التعليم العالى: لن نقبل بدخول طالب الجامعة بدون كمامة

السبت 06/فبراير/2021 - 08:40 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي الإنسان نفسه من المرض ويحميه من الإصابة بالفيروس، مثل غسل الأيدي وعدم التزاحم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، "لن نقبل بأي حال من الأحوال أن الطالب يدخل من باب الجامعة دون ارتداء الكمامة، وينطبق الوضع أيضا على دخوله المدرج داخل الكلية، وفي امتحانات إلكترونية وأخرى داخل الجامعة، وتم الاستعداد لاستقبال الطلاب مثل توفير المنظفات والمطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وقال،"مصر دولة غنية، بناسها ومواردها، وكانت تحتاج إلى التنظيم لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في مصر، والأمر ينطبق على المستشفيات الجامعية والطواقم العاملة بها".
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