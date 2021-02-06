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رئيس تراث مصر الجديدة: مرور كوبري جديد بمحور الأهرام هيدمر مصر التراثية.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 09:44 م
كوبري جديد بمحور
كوبري جديد بمحور الأهرام
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محمد القاضي
أكد شكري أسمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث مصر الجديدة، أن إنشاء كوبري مصر الجديدة تسبب في حالة من الجدل لوجوده في قلب مصر الجديدة التراثية، موضحًا أن الكباري التي تم إنشاؤها العام الماضي كانت للتسهيل على المواطنين، والحركة المرورية بالمنطقة.

وأضاف أسمر، خلال حديثه على أعمال إنشاء كوبري مصر الجديدة، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن محور الأهرام تم تجديده العام الماضي، وأصبح فخرا للكثير من السكان، وإنه شارع تراثي عظيم يتوسطه كنيسة بازيليك، مشيرًا إلى أنه ليس هناك احتياج لوجود الكوبري في هذه المنطقة، هذا السبب الرئيسي في اعتراض المواطنين على بنائه.

وأشار إلى أن إنشاء هذا الكويري "هيدمر" مصر الجديدة التراثية، وإن هذا الكوبري سيمر بأفضل شوارعها ولا احتياج له، مؤكدًا أن السيولة المرورية أصبحت عالية جدًا، معقبًا: "الحديث بدأ مع الأجهزة التنفيذية وتقبلوا البدئل لهذا المشروع"، وإن هذه البدائل هي قيد الدراسة من قبل الأجهزة التنفيذية.
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