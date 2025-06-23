الجفالي يقترب من الرحيل عن الزمالك مُعارًا

كشف مصدر بنادي الزمالك عن مصير التونسي أحمد الجفالي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الفترة الحالية.

وأكد المصدر، أن هناك اتجاها لإعارة اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية حال التعاقد مع جناح أيمن أجنبي جديد في فترة الانتقالات.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط أوصت من قبل، باستمرار اللاعب مع الفريق، إلا أنه بعد تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي للفريق؛ أصبح الاتجاه الأقرب هو إعارة اللاعب للحصول على فرصة للعب، خاصة وأنه لم يشارك مع الزمالك سوى في دقائق قليلة بسبب الإصابات التي تعرض لها في الموسم المنقضي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن عن تعيين جون أدوارد مديراً رياضياً للنادي في الفترة الأخيرة ،وسيتولى مسؤولية ملف الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.