ترامب: غواصاتنا النووية أطلقت 30 صاروخ توماهوك على المنشآت الإيرانية وأصابت أهدافها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمتلك غواصات نووية هي الأكثر فتكا على الإطلاق، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال ترامب:" غواصاتنا النووية أطلقت 30 صاروخ توماهوك على المنشآت الإيرانية، وجميعها أصابت أهدافها تماما".

وفي سياق متصل، قدمت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين، تحليلا للضربة العسكرية الأمريكية على إيران التي قام بها ترامب.

وقالت إن الرئيس الأمريكي قام بمغامرة كبيرة بتنفيذ ضربة عسكرية أمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يُرسخ وضع ترامب للتدخل العسكري الأمريكي المحدود، كحل للصراعات في العالم، وخروج ترامب منه منتصرا عقب ضرب إيران، بينما لم يظهر رد الفعل الإيراني حتى الآن.

في اتجاه آخر، ظهرت دعوات أمريكية عن الحزب الديمُقراطي الأمريكي، بعزل الرئيس الأمريكي ترامب؛ عبر التصويت في الكونجرس، بسبب انتهاك الدستور الأمريكي الذي ينص على عودة الرئيس الأمريكي للكونجرس قبل اتخاذ قرار الحرب.