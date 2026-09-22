الدور كبير .. يارا السكري تكشف تقاصيل دورها في سلطان الديب

كشفت الفنانة يارا السكري، عن تفاصيل تعاونها مع أحمد العوضي، في مسلسل سلطان الديب، خلال شهر رمضان 2027.



وقالت يارا السكري في تصريحات تليفزيونية: الورق رهيب، وبيحسسني بمسؤولية أكبر، والدور كبير قوي ومختلف وتناوله صعب، بس إن شاء الله مفيش حاجة صعبة عليا.

وتابعت يارا السكري:لجين خليفة بنت جميلة وعندها قبول، وأنا هتشرف بيها

حقيقة ارتباطها:

وكانت أوضحت الفنانة يارا السكري حقيقة التصريحات التي أثارت تفاعلًا واسعًا بشأن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وذلك بعد حديثها مع الإعلامي نيشان على هامش مشاركتها في قمة الإعلام العربي المقامة في دبي.

ونشر الإعلامي نيشان فيديو رفقة يارا السكري عبر حسابه على «إنستجرام»، وتحدثت يارا خلاله عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بأحمد العوضي، مؤكدة أنها لم تصفها بأنها علاقة حب كما تم تداولها.