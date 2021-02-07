ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد قليل .. محاكمة 3 متهمين بقتل بامبو طالب المرج

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:01 ص
محاكمة
محاكمة
Advertisements
اسلام مقلد - رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بقتل محمد عادل، الشهير بـ«بامبو»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طالب المرج".
 
كانت نيابة شرق القاهرة قررت إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وكشف التقرير الصادر من مستشفى المطرية التعليمي، عن أنه بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، حضر المجني عليه للمستشفى وفي حالة حرجة جدًا، وبه آثار جرح طعني نافذ أسفل الصدر من ناحية الظهر على الجانب الأيمن، ويُعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وبحجزه في غرفة الإنعاش واستدعاء طبيب الرعاية تم عمل سونار، وتبين وجود استدراج دموي متوسط بالناحية اليمنى من الصدر، وبتركيب أنبوبة حنجرية للمجني عليه لمحاولة إنعاش القلب، فلم يستجب وحدثت الوفاة.
 
كانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالأسلحة البيضاء، ومنعوا مركبة «توك توك» من نقله للمستشفى حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن مع تدخل الأهالي استطاعوا التوجه به للمستشفى.
 
وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وتبين العثور على جثة الشاب، 23 سنة، طالب، مصابا بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور