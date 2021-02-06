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أخبار العالم

أردوغان يغازل تل أبيب.. طائرة ركاب إسرائيلية تهبط في تركيا لأول مرة منذ 10 سنوات

السبت 06/فبراير/2021 - 11:31 م
طائرة ركاب إسرائيلية
طائرة ركاب إسرائيلية
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قسم الخارجي
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، بأن العلاقات التركية الإسرائيلية تشهدان حدثا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، هبطت طائرة ركاب إسرائيلية في تركيا، مساء اليوم السبت، لأول مرة منذ عقد من الزمن بسبب تدهور العلاقات بين البلدين، والذي يعود لأكثر من عشر سنوات.

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان مسؤول إسرائيلي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يريد أن يعيد سفير إسرائيل إلى أنقرة، لكن ما ترغبه تل أبيب هو وقف نشاطات حركة حماس، كما أن تركيا تريد إعادة العلاقات مع إسرائيل، كونها تتعرض لضغوط من الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ترغب في عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى طبيعتها.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن علاقات بلادها مع تركيا شهدت حدثا جديدا لم يجر منذ 10 سنوات، تقريبا، ممثلا في هبوط طائرة ركاب في إسطنبول، بعد ظهر اليوم.  

ومن جانبه، نشر مراسل الصحيفة، إيتاي بلومنتال، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها، أنه لأول مرة منذ عقد تحط طائرة ركاب إسرائيلية في تركيا - حيث هبطت طائرة شركة "يسرائير" رقم ATR72 في اسطنبول بتركيا، بعد ظهر اليوم.

وتابع الإعلامي الإسرائيلي: "هذه هي المرة الأولى منذ عقد التي يُسمح فيها لطائرة ركاب إسرائيلية بالهبوط في تركيا، بسبب القيود التي فرضها مسؤولون أمنيون وبسبب تدهور العلاقات بين البلدين".

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح أول أمس الخميس، عن مسؤولين أتراك أنهم غاضبون من الشروط التي وضعتها إسرائيل لاستئناف العلاقات بين الجانبين، التي كانت حددتها بوقف أنشطة حركة حماس وإغلاق مكاتبها في الأراضي التركية.
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