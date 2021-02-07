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تعليم

لراغبي الدراسة في النمسا.. تعرف على كيفية التقديم

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:04 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إفادة سفارة النمسا بالقاهرة بأن المركز الثقافى النمساوى يقدم منحًا دراسية مقدمة من النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2021 /2022 .

المنح الدراسية المتاحة للمصريين هى كالتالى:ـ
Franz Werfel Fellowship

Richard Plaschka Fellowship

Ernst Mach Grant

Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences

Ernst Mach Follow-up Grant

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ   www.grants.at

علما بان البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح


وكانت قد أعلن المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH  للحصول على درجه الماجستير فى الصحة العامة ممولة من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية، وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والإقامة داخل الحرم الجامعة، بالإضافة إلى بدل الإعاشة.
وذلك علما بأن برنامج ماجستير الصحة العامة IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنة واحدة والدراسة تكون باللغة الانجليزية، ويسهم هذا البرنامج فى إخراج جيل جديد من القادة للعمل فى الصحة العامة فى دول العالم النامية.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ
 http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login

على ان يكون اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021، علما بان البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.



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