لراغبي الدراسة في النمسا.. تعرف على كيفية التقديم

المنح الدراسية المتاحة للمصريين هى كالتالى:ـ
Franz Werfel Fellowship
Richard Plaschka Fellowship
Ernst Mach Grant
Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences
Ernst Mach Follow-up Grant
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ www.grants.at
علما بان البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح
وكانت قد أعلن المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH للحصول على درجه الماجستير فى الصحة العامة ممولة من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية، وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والإقامة داخل الحرم الجامعة، بالإضافة إلى بدل الإعاشة.
وذلك علما بأن برنامج ماجستير الصحة العامة IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنة واحدة والدراسة تكون باللغة الانجليزية، ويسهم هذا البرنامج فى إخراج جيل جديد من القادة للعمل فى الصحة العامة فى دول العالم النامية.
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ
http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login
على ان يكون اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021، علما بان البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.