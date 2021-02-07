لراغبي الدراسة في النمسا.. تعرف على كيفية التقديم





المنح الدراسية المتاحة للمصريين هى كالتالى:ـ

Franz Werfel Fellowship





Richard Plaschka Fellowship





Ernst Mach Grant





Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences





Ernst Mach Follow-up Grant





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ www.grants.at





علما بان البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح









وكانت قد أعلن المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH للحصول على درجه الماجستير فى الصحة العامة ممولة من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية، وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والإقامة داخل الحرم الجامعة، بالإضافة إلى بدل الإعاشة.

وذلك علما بأن برنامج ماجستير الصحة العامة IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنة واحدة والدراسة تكون باللغة الانجليزية، ويسهم هذا البرنامج فى إخراج جيل جديد من القادة للعمل فى الصحة العامة فى دول العالم النامية.





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ

http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login





على ان يكون اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021، علما بان البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.











