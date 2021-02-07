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رئيس حى غرب الإسكندرية: جميع عقارات شارع أبو الحسن بكوم الشقافة مائلة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:08 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشفت سحر شعبان رئيس حى غرب الأسكندرية تفاصيل صادمة في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب بالاسكندرية.

وقالت سحر شعبان خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" عبر قناة "أم بى سى مصر"، إن لجنة من كلية الهندسة درست العقارات، ووجدت أن جميع العقارات بالشارع بها ميل 50 ولكنها مستقرة.

ولفتت رئيس حى غرب الاسكندرية، إلى أنه يوجد عقار أيضا مائل 50 سم وصدر له 9 قرارات إزالة سابقا لم يتم تنفيذها.


وأكدت سحر شعبان، أنه سيتم إزالة العقار المائل بمنطقة كرموز غدا.
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