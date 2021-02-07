ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:31 ص
زفاف
زفاف
Advertisements
عزة عاطف
كما يقال في المثل الشعبي القديم "جت الحزينة تفرح مالقتش مطرح"، فبدلًا من ارتداء الأبيض ارتدت العروس الأسود بعدما تحولت إلى أرملة في يوم زفافها إثر مقتل زوجها برصاص أحد ضيوف العروس.

أردى أحد ضيوف حفل الزفاف العريس «رادو كوردينيانو» 34 عامًا قتيلًا، إلى جانب شقيقه فيليب كوردينيانو بعد اندلاع شجار في القاعة داخل ناد ريفي بقرية فلاسوفو في روسيا.

سرعان ما تصاعد الموقف حيث أطلق المشتبه بهم، وهم أيضًا إخوة 6 أو 7 طلقات نارية، مما أدى إلى مقتل الأخوين كوردينيانو في مكان الحادث.

وبحسب موقع لايف الإخباري، فقد تم اعتقال المشتبه بهما اللذان تبين في اليوم التالي أنهما ضيفين من أهل العروس في موسكود

ونعت العروس التي تم تحديدها باسمها الأول فقط وتدعى كريستينا خطيبها المتوفى بكلمات مفجعة عبر حسابها الشخصي في انستجرام"كيف سأعيش بدونك يا حبيبي؟".
@originalcobblers

DIY zip fix for when I refuses to close #shoerepair #timberland #zip #ziprepair #diy

♬ original sound - originalcobblers
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زفاف يتحول إلى كارثة نتيجة فعل مسيء من أصدقاء العريس للعروس

عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو

ظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صور

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد

مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي

برصاصتين.. أقارب عروس ينهون حياة العريس في الكوشة

ترشيحاتنا

بعد مصرع 11 شخصا.. ديرمواس تتشح بالسواد وتستعد لمراسم الدفن

شوبير لـ حازم إمام: ‏الثعلب الصغير أنت أقوى من كورونا

حكم التنكيس في القراءة أثناء الصلاة وأنواعه

رانيا يوسف: 200 مليون امرأة شوهت أعضائهن التناسلية

السماء باللون البرتقالي والثلج تحول إلى رمل .. ماذا يحدث في فرنسا؟.. فيديو وصور

محسن عبد المسيح: امنحوا الثقة للاعبي الإسماعيلي .. وهجوم السوشيال ميديا ليست في مصلحة الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

أسهل طريقة لتصليح السوستة التالفة.. صور

طفرة تكنولوجية.. ناسا تستعد لإرسال أجهزة علمية إلى القمر