بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور





أردى أحد ضيوف حفل الزفاف العريس «رادو كوردينيانو» 34 عامًا قتيلًا، إلى جانب شقيقه فيليب كوردينيانو بعد اندلاع شجار في القاعة داخل ناد ريفي بقرية فلاسوفو في روسيا.





سرعان ما تصاعد الموقف حيث أطلق المشتبه بهم، وهم أيضًا إخوة 6 أو 7 طلقات نارية، مما أدى إلى مقتل الأخوين كوردينيانو في مكان الحادث.





وبحسب موقع لايف الإخباري، فقد تم اعتقال المشتبه بهما اللذان تبين في اليوم التالي أنهما ضيفين من أهل العروس في موسكود





ونعت العروس التي تم تحديدها باسمها الأول فقط وتدعى كريستينا خطيبها المتوفى بكلمات مفجعة عبر حسابها الشخصي في انستجرام"كيف سأعيش بدونك يا حبيبي؟".

كما يقال في المثل الشعبي القديم "جت الحزينة تفرح مالقتش مطرح"، فبدلًا من ارتداء الأبيض ارتدت العروس الأسود بعدما تحولت إلى أرملة في يوم زفافها إثر مقتل زوجها برصاص أحد ضيوف العروس.