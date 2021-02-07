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أخبار العالم

230 ألف طلب في لبنان لتلقي لقاح كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:50 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
كشف مسؤول طبي في لبنان، عن عدد الأشخاص الذين سجلوا حتى الآن، لتلقي لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال مستشار وزير الصحة اللبناني، رضا موسوي، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إنه تم تسجيل نحو 230 ألف طلب على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة، بالإضافة إلى 100 ألف من الطواقم الطبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات اللبنانية، أول أمس الجمعة، عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع على الإجراءات الصارمة التي فُرضت لوقف الزيادة في الإصابات وتخفيف العبء عن المستشفيات المكتظّة.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خلال مؤتمر صحفي إن "القطاعات كلها ستفتح تدريجيا على 4 مراحل".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى تبدأ في 8 فبراير وتستمر لمدة أسبوعين"، لافتًا إلى أن شرط الحصول على إذن بمغادرة المنازل سيظل ساريًا.
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