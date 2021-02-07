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أخبار العالم

سلطنة عُمان تحتفل بـ «يوم الصناعة» وسط إنجازات متلاحقة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:16 م
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
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مـيــــس رضـــا

تحتفل سلطنة عُمان – ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعد غد "الثلاثاء" بيوم الصناعة العُمانية وسط إنجازات عديدة تحققت في القطاع الصناعي.


ويتضمن الاحتفال إعلان المصانع الفائرة بجائزة سلطان عُمان للإجادة الصناعية والتي تهدف إلى التطوير المستمر لأداء كافة العمليات الصناعية العُمانية بكفاءة وفعالية بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية من حيث التطور التكنولوجي.


كما سيتضمن الاحتفال لقاء وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، بالصناعيين عبر الاتصال المرئي، وسيتم خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز إنجازات الصناعة العُمانية خلال عام كامل، وآفاق النمو المتوقعة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية والصناعيين، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.


 وقد شهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورات متسارعة على مدار الـ 50 عامًا لمسيرة النهضة العُمانية الحديثة التي قادها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، الذي أكد حرصه على ضرورة دعم القطاع الصناعي من خلال إقامة المناطق الصناعية ودعم المنتجات الوطنية وضرورة تنميتها وتشجيعها على المستوى المحلي والخارجي.


ويستكمل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مسيرة تنمية وتطوير القطاع الصناعي بكل حكمة وكفاءة واقتدار، حيث حرص منذ توليه مسئولية الحكم في 11 يناير 2020م على تنمية كافة القطاعات العُمانية بما يواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري وتستمر لمدة 20 عامًا، وبتحقيقها ستكون عُمان في مصاف الدول العالمية المتقدمة.


وتواصل الحكومة العُمانية خلال المرحلة القادمة تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة مما يساهم في زيادة عدد فرص العمل والتدريب التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.

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