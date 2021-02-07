بعد تألق مصطفى محمد.. أكرم عبد المجيد يطالب مسئولي الأندية بفتح باب الاحتراف أمام الموهوبين

طالب أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق، المسؤولين في الأندية بضرورة فتح باب الاحتراف أمام اللاعبين بعد تألق مصطفى محمد لاعب الفارس الأبيض المعار لفريق جالطة سراى.





كان مصطفى محمد تألق فى أول ظهور له فى الدورى التركي وسجل هدفين منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.





وقال أكرم عبدالمجيد، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: افتحوا للاعبى مصر باب الاحتراف اللاعب المصرى مبدع وعندما يجد الأجواء المناسبة للتألق يتلألأ كى نستفيد فنيا وإداريا وماديا وعلميا".





يذكر أن اللاعب المعتزل أحمد حسن لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق أرسل رسالة للاعب مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى رسالة.





وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "Haydi Mostafa, kendini göster kardeşim! Başarılar dilerim. Tebrikler..مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى.. سعيد جدًا بالبداية الرائعة والموفقة لمصطفى محمد في الدوري التركي، وأتمنى استمرار التألق علشان تكون خطوة لنادي أكبر في دوري أقوى إن شاء الله".





وقدم مصطفى محمد أداءً رائعا مع جالاتا سراي، منذ انضمامه إلى الفريق، حيث شارك في مباراتين، سجل خلالهما هدفين.



