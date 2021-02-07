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أخبار العالم

تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن كورونا.. وهذا هو سبب ارتفاع الإصابات بالمملكة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:35 م
تحذير خطير من الصحة
تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن كورونا..
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دعاء أبوهشيمة
حذرت الصحة السعودية، اليوم، الأحد، من أن الفيروس ما زال نشطا في عدة أقاليم بالمملكة وأن حالات كورونا مستمرة في الارتفاع.

ووفقا لشبكة "العربية"، قالت وزارة الصحة السعودية إن منحنى إصابات كورونا ارتفع بنحو 300% ومازال يتم رصد ارتفاعات.

وأشارت الوزارة إلى أن العلماء حول العالم يركزون على 4 تحورات أساسية لـ كورونا.

وأكدت الصحة السعودية أن التجمعات في المطاعم وحفلات الأعراس هي سبب بانتشار الفيروس. 

وشددت وزارة الصحة على ضرورة ترك مسافة آمنة وارتداء الكمامة وغسل اليدين، محذرة من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد. 

وسجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في بيانها اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370278 حالة.

ويعد ذلك انخفاضا بسيطا مقارنة بتسجيل 386 إصابة جديدة في اليوم السابق، كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر.

وقالت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 278 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361515 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6402 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2361 والحالات الحرجة 408 حالات.
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