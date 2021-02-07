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برلمان

رئيس زراعة البرلمان يطالب بسرعة تفعيل الكارت الذكى للفلاح

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:37 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بسرعة تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، المعروفة بالكارت الذكى للفلاح، مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة تواجه تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع، رغم ما سبق وأعلنته الحكومة عن موعد تطبيق المنظومة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بشأن أداء وزارته.

وقال الحصرى في كلمته، نأمل سرعة إنجاز تلك المنظومة، لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة تقضى على معاناة الفلاح حاليا في صرف المستلزمات الزراعية.

كما طالب وزير الاتصالات، بضرورة حل مشكلات شبكات المحمول في القرى، وكذلك مشكلة مكتب بريد قرية شبرا قبالة، والذى لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
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