منافسو أردوغان يكشفون أجندته الخفية.. عاصفة سياسية في تركيا بعد وعده تغيير القوانين الأساسية

بعد أن اكتسب سلطة تنفيذية واسعة عبر إعادة كتابة الدستور التركي عام 2017، يعد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن يكون له تغيير آخر في القوانين الأساسية في تركيا.





كما حدث قبل أربع سنوات، أطلق تعهد أردوغان عاصفة سياسية - لكن هذه المرة، كما يقول سياسيون معارضون، هذا بالضبط ما قصده أردوغان.





وتعهد الرئيس التركي باستهداف بقايا الميثاق الذي تبناه المجلس العسكري لأول مرة في عام 1982، وهي خطوة قد تبدو وكأنها تعزز الديمقراطية.





وبدلًا من ذلك، ترى أحزاب المعارضة التركية محاولة لتحويل الانتباه عن الاقتصاد المتعثر الذي أساء إدارته من قبل أردوغان الاستبدادي وحزبه الذي لا يحظى بشعبية متزايدة.





وقال علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق في عهد أردوغان ورئيس حزب ديفا المعارض: "هذا يتعلق بمنع مواطنينا من رؤية المشاكل الحقيقية" في تركيا مضيفا "يجب ألا نقع ضحية للجهود المبذولة لتشتيت أجندة الجمهور".





وتتوافق الدوافع التي يزعمها باباجان وقادة الأحزاب الآخرون مع الحسابات البرلمانية: فائتلاف أردوغان من المحافظين ذوي الجذور الإسلامية والقوميين الأتراك أقل بـ 23 مقعدًا من الأغلبية اللازمة لسن تغييرات قانونية كبيرة.

وعلاوة على ذلك، يقبل المسؤولون أن اقتراح الإصلاح لم يتخطى التأملات الرئاسية.

وليس هناك توقع يخطط أردوغان لتسليم السلطات التي يمارسها مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية، وهو مطلب تقدم به منافسون بارزون.

ومن شأن أي إصلاح أن يعزز دور النظام السياسي الجديد في إعادة تشكيل تركيا في رؤية أردوغان، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالخطط الدستورية طلب عدم الكشف عن هويته.





ضرب الشعبية عند انتقاد الدستور الحالي، يذكر أردوغان بشكل متكرر منظمة أنشأها الجيش لمراقبة جامعات البلاد عن كثب.

ومع ذلك، فقد ذهب إشرافه إلى أبعد من ذلك - تم توسيع السلطات الرئاسية لاختيار رؤساء الجامعات المخلصين، وفي الأسابيع الأخيرة تم اعتقال عشرات الطلاب في اسطنبول الذين احتجوا على مثل هذا التعيين.

وتأثرت شعبية أردوغان مع ضعف الاقتصاد والعملة بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة وأوروبا، وفي الأشهر الـ 12 الماضية بسبب القيود الوبائية.

وارتفعت البطالة والأسعار، بينما خسر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس الانتخابات المحلية في كل من اسطنبول وأنقرة، مركز الأعمال.

وانتعش اقتصاد تركيا البالغ 750 مليار دولار من ركود كوفيد -19 أسرع من معظم أقرانه، لكن التعافي كان له تكلفة.

قيصر الاقتصاد تشير تقديرات بنوك وول ستريت إلى أن صهر أردوغان بيرات البيرق، الذي استقال من منصب قيصر الاقتصاد في نوفمبر، أنفق أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتركيا لدعم العملة بينما كان يخطط لانفجار ائتماني.

وأبقت الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية بمعدلات حقيقية سلبية الاقتصاد في حالة نشاط ، لكنها حافظت أيضًا على التضخم في خانة العشرات ، ووسعت العجز في الحساب الجاري لتركيا وأخرجت الليرة عن مسارها في النهاية.



