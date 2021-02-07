محافظ الغربية: مبادرة "صفط تراب" بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة

انطلقت اليوم الأحد أولى فاعليات مبادرة صفط تراب البداية والمستمرة على مدار الأسبوع لتشمل يوم بيئي، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة اجتماعية وقافلة صحية، تحت إشراف الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة والأستاذ عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني.





كما بدأت الفاعليات بتنظيم يوم بيئي استكملت فيه أعمال تطهير ترعة القرشية ومصرف شبراملكان كما تم رفع التراكمات ونواتج التطهير بالقرية إلى جانب حملة نظافة وتجميل موسعة بدأت بتنظيف مدخل القرية وتقليم الأشجار وزراعة أشجار مثمرة بمدخل القرية.





يذكر أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين رفع حوالي ٢٢٠٠ طن مخلفات تقريبًا شملت نواتج تطهير الترع والمصارف بالقرية ومخلفات يومية بالإضافة إلى تراكمات تاريخية.





كما تمت الفاعليات بمشاركة سيدات وشباب القرية والوحدة المحلية بصفط تراب بمساهمة من مديرية الري ومديرية الصرف بالغربية.

من ناحية أخري أعلن محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألف و٤٤٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٦ مليون و ٣١ ألف جنيه حتى يوم السبت ٦ / ٢ / ٢٠٢١.





وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٩٠٢) طلب ، ورفض عدد (٣٠١) طلب، وجاري فحص عدد (١٤٧٢٤٢) طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.



