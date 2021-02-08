برلماني: مصر أدارت ملف العشوائيات بخبرة عالية

أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بحرص الدولة المصرية واهتمامها بملف العشوائيات، مؤكدا أن مصر أدارت هذا الملف بحرفية كبيرة، ونرى نتائج هذا العمل على أرض الواقع حاليا من بناء وحدات سكنية تليق بالمواطنين بالإضافة إلى المدن الجديدة.









وعقب القطامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة مع عدد من أعضاء الحكومة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطوير هذه المناطق الكثيفة في السكان وتحسين معيشة قاطنيها بشكل يضمن توفير حياة آمنة وكريمة لهم .









وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر حققت إنجازا في هذا الملف وشهد لها العالم بهذا النجاح، مؤكدا أن استمرار مصر على هذا النهج سيضمن خلوها من العشوائيات، وهو أمر كان يراه البعض مستحيلا وصعبا تحقيقه على مدار السنوات الماضية.









كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطحب اعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس".



