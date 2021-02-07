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أخبار العالم

طقس السعودية.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق غدا

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:27 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقى
توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودي هطول أمطار رعدية غدا، الاثنين، مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق في المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة»؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.

وأشار إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران»، فيما لم يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «المركز»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 16-44 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية، بسرعة بين 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، فيما يكون البحر متوسط الموج.
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