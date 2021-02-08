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عمرو زكي يكشف سبب سعادته بعدم انضمام مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:20 ص
اللاعب مصطفى محمد
اللاعب مصطفى محمد
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إسراء صبري
أشاد عمرو زكى، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، بمصطفى محمد مهاجم الزمالك المنتقل إلى فريق جالطة سراي التركي، وذلك بعد إحرازه هدفين في أول مبارتين له، قائلا: مصطفى محمد رافع رأسنا دايما في تركيا ومصر".

وأضاف "زكي" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون إي"، "أنا موضوعي وبشجع الجميع، معقبا: "كلمت لاعيبة الأهلي وبتمنى يسكبوا ويشرفونا عشان هو بيلعب باسم مصر".

وأكمل: "لسه كنت بكلم مصطفى محمد وقولتله أننا كلنا فخورين بيه"، معقبا: مصطفى محمد لاعب موهوب واستطاع الانسجام بسرعة كبيرة في دوري جديد عليه، مسترسلا: "لعبت في الدوري التركي لمدة سنة وأعرف الأجواء جيدًا، وخاصة في هذه الفترة الطقس بارد للغاية، كما أنه يلعب في فريق كبير وأحرز هدفا ضد فنربخشة مشبها الفريقين بالأهلي والزمالك في مصر".

وتابع:"تخصيص مصطفى محمد لضربة الجزاء هو تكريم له من فريقه التركي جالاطا سراي، أنا بكلمه بصفة دائمة وهو إنسان مجتهد وموهوب".

وأضاف نصحت مصطفى محمد، بأن يضع الدوري الإنجليزي نصب عينيه، وخاصة أنه يمتلك القدرات بدنية ومهارية وطموح.

واسترسل: سعيد لعدم إنضمام مصطفى محمد لنادي سانت ايتيان الفرنسي ، وذلك نتيجة ما يمر به النادي بأزمات ووضعه في الدوري غير جيد ويعاني من أزمات مالية بعكس جالاتا سراي".
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