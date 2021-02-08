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سيارات

صور تسريبية لـ كيا CV الكهربائية أثناء اختبارها.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:01 ص
كيا CV
كيا CV
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أماني نوار
كشفت صور تجسسية لكيا CV الكهربائية أثناء الاختبار من جديد ، وذلك على الرغم من التخفي تحت الغطاء الأسود، وتأتي السيارة بخطوط سقف وعمود A، وأن النصف الخلفي يستوحي ملامح تصميم Imagine 2019، وتستند السيارة إلى منصة E-GMP، وتلك المنصة هي مطورة من هيونداي لكي تناسب سيارات السيدان ، والكروس أوفر والأس يو في ، التي تعمل بالبطارية.


كما يمكن تقديم مدى 500 كم ، وسرعة شحن 800 فولت ،ومن المفترض أن السيارة ستحصل على اسم جديد وقت إطلاقها ، ومن المفترض أن تتوفر السيارة كموديل 2021 أو 2022 ، وذلك بعد فترة قصيرة من توفر سيارة ايونيك 5.


وعلى الجانب الآخر استطاعت تويوتا عملاق السيارات اليابانية التفوق على الألمانية فولكس فاجن في مبيعات السيارات ، كما استطاعت السيارة أن تعيد مركز الصدارة الأكثر مبيعا للسيارات لأول مرة منذ خمس سنوات، ولكن أكثر هذا التراجع على طلب السيارات بسبب فيروس كورونا.


وأكدت تويوتا أن مبيعاتها العالمية على مستوى المجموعة تراجعت بشكل كبير، وذلك بنسبة 11.3 % إلى 9.528 مليون سيارة في 2020 ، وانخفضت مبيعات فولكس فاجن ، وذلك بنسبة 15.2 % إلى 9 ملايين سيارة .









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