شاهد.. انهيار جليدي يتسبب في فيضانات وكوارث ضخمة في الهند

تسبب انهيار جليدي في الهند في خسائر ضخمة حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد ما لا يقل عن 150 في عداد المفقودين بعد انهيار جزء من نهر جليدي، مما أدى إلى فيضان هائل من المياه والوحل والحطام إلى مناطق أدناه وألحق أضرارًا بمنازل ومحطة طاقة ضخمة.





انهار جزء من نهر الهيمالايا ناندا ديفي الجليدي في ولاية أوتاراخاند شمال الهند، مما أدى إلى اندفاع الحطام إلى أسفل الجبل إلى السد.





ألحق الضرر بمشروع الطاقة المائية في ريشيجانجا، وقال المتحدث باسم الحكومة، رافي بجاريا إن بعض المنازل تضررت جراء الفيضانات.





وصرح المسئولون أن الانهيار الجليدي تسبب في احتباس المياه خلفه وكذلك تدفق الوحل وأنقاض أخرى على الجبل إلى المسطحات المائية الأخرى.





وأكد المتحدث باسم شرطة الحدود التبتية الهندية شبه العسكرية، أن 150 شخصًا على الأقل من عمال في محطتين للطاقة مفقودون.





وعثرت الشرطة على 3 جثث بالقرب من نفق مشروع داليجانجا، حيث لا يزال 16 عاملًا على الأقل محاصرين، وقد تم حث الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف نهر ألاكاندا على الانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا على الفور، وقال مسئولون بأنه تم نقل عدة فرق من رجال الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة.





في عام 2013، لقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم في أوتارانتشال، وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، وجرفت آلاف المنازل والطرق، وقطعت خطوط الاتصالات في أجزاء كثيرة من الولاية.



