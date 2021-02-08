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رياضة

علاء مبارك عن فوز الأهلي على بايرن ميونخ: كل شيء ممكن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:53 ص
علاء مبارك
علاء مبارك
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مصطفى كرم

وجه علاء مبارك الدعم للاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق البايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.


ونشر علاء مبارك صورة لإحدى الصحف المصرية القديمة تحتفي بفوز الأهلي قديما على بايرن ميونيخ وعلق عليها قائلا "‏كل شيء ممكن ان شاء الله الاهلي قد التحدي".

وتابع علاء في تغريدة أخرى قائلا "‏وصول النادى الأهلي المصرى الى الدور قبل النهائى فى بطولة كأس العالم للأندية إنجاز كبير وفخر للكرة المصرية والعربية ، مباراة الأهلي مع البايرن مباراة تاريخية بالروح القتالية والعزيمة كل شيء ممكن ان شاء الله . ‎#الاهلي_قد_التحدي".


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ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.


وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

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