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أخبار العالم

أمير الكويت يعزي الرئيس الهندي في ضحايا الانهيار الجليدي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:43 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
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شيماء مصطفى
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، عقب وفاة العديد من الأشخاص جراء انهيار كتلة جليدية في شمال البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عبر الشيخ نواف في البرقية عن تعازيه وصادق مواساته في ضحايا انهيار الكتلة الجليدية شمالي الهند، داعيًا الله أن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.

وأعرب عن أمله بأن يتمكن المسؤولون في الهند من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية مماثلة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته في الضحايا.

و بعث الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية مماثلة.

وتسبب انهيار جليدي في الهند، في خسائر ضخمة حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصبح ما لا يقل عن 150 في عداد المفقودين.

وألحق الضرر بمشروع الطاقة المائية في ريشيجانجا، وقال المتحدث باسم الحكومة، رافي بجاريا إن بعض المنازل تضررت جراء الفيضانات.
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