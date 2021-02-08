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برلمان

برلمانى لـ وزيرة التخطيط: الأرقام دي مش حقيقية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:55 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
اكد النائب هاني اباظة أن هناك قصورا كبيرا جدا في اسس واساسيات التخطيط ، لافتا ان منظومة التخطيط لاوجود لها في الحكم المحلي.

واضاف اباظة في تعقيبه علي بيان وزيرة التخطيط بمجلس النواب ان الوزيرة افضل وزيرة علي مستوي الوطن العربي وافريقيا ، قائلا: "لكن حاسس انك شغاله بايد واحدة وفي اسلوب علمي للتخطيط لكن انا بنزل الحكم المحلي لافاهمين يعني ايه تخطيط ولاعنده معلومات وبالتالي كل المجهود ده لايصل للمواطن".

وتساءل اباظة عن مؤشرات قياس الأداء للمواطين ، قائلا: "بتدوا جائزة تميز حكومي وهما  مش عارفين طريق القاهرة منين لان الوصلة مقطوعة وهذا يؤثر علي نسب الفقر ، الناس في القري مش شايفين حاجه لان الارقام دي مش حقيقية".
 
ولفت اباظة الي برنامج حياة كريمة في الشرقية " جيلنا مركز واحد بس وهو مركز  الحسينية والمسئولون ، بيتحججوا وموقفين علي كل المراكز التانيه ، مع انه المركز المختار مركز واحد ، فين مشروعاتنا وحياتنا وحياة الفقراء الغلابه وماهي معايير الدولة في الاختيار ، وفين ميزانيات الوحدة المحلية ، والله العظيم بيسرقوهم".

وطالب أباظة بالمشاركة في خطة الوحدات المحلية ، قائلا: "محتاجين نشوفها".

وطالب المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بحذف كلمة "العبل بتاعهم ، وموظفين خيبانين".
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