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رياضة

وفد رياضي سعودي يطير إلى قطر لحضور مونديال الأندية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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إسراء أشرف
غادر وفد رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الإثنين، إلى قطر من أجل حضور الأدوار النهائية من كأس العالم للأندية، بحسب صحيفة "الرياضية".

وتأتي مغادرة الوفد السعودي لحضور مونديال الأندية بدعوة من الاتحادين الدولي والقطري لكرة القدم، حيث يرأس الوفد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وبرفقته خالد الثبيتي نائب الرئيس، وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد.

يستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها قطر، مساء اليوم الإثنين.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار صعب، على الدحيل القطري صاحب الأرض، في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 ، ليصطدم ببايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.
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